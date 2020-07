Cyberpunk 2077 ed il suo trailer rivisitato in salsa Rick & Morty è assolutamente geniale (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dopo trailer, filmati di gameplay, tweet e rinvii, Cyberpunk 2077 dovrebbe essere disponibile per tutti i fan tra qualche mese. Se siete tra coloro che non vedono l'ora di mettere le mani sul gioco, per ingannare l'attesa potete sempre dedicare pochi minuti alla visione di un geniale trailer del gioco rivisitato, con protagonisti Rick & Morty.L'idea è dello YouTuber StayAu79 che ha ricreato l'intero trailer mostrato all'E3 2018 utilizzando gli spezzoni della serie TV. Più specificatamente, le clip sono tutte tratte dall'episodio 7 della terza stagione e si adattano sorprendentemente bene all'universo fantascientifico distopico di Cyberpunk 2077. ... Leggi su eurogamer

