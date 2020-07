Covid, l’Asl avvia lo screening nei centri per migranti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito delle attività di sorveglianza epidemiologica finalizzate a contenere l’emergenza Covid, l’Asl, in accordo con il Prefetto, ha disposto l’effettuazione, a partire da oggi, dello screening anche presso le Comunità di Accoglienza degli immigrati presenti sul nostro territorio. Lo screening, coordinato dal Responsabile del Servizio di Epidemiologia dell’ASL, consiste nella effettuazione di tampone naso-faringeo per rilevare l’eventuale presenza del virus Covid-19 nell’organismo. Esso viene regolarmente effettuato dai medici dell’USCA, l’Unità Speciale di Continuità Assistenziale, attivata nei mesi scorsi presso l’Azienda Sanitaria Benevento. Nei prossimi giorni verranno sottoposti ... Leggi su anteprima24

