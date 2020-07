Cmd su Autostrade: trovato accordo con Aspi, fuori i Benetton subentra, lo stato (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dopo mesi di rinvii e a quasi due anni dal crollo del ponte Morandi a Genova, nella tarda serata del 14 luglio, il premier Giuseppe Conte ha riunito il Consiglio dei Ministri sul dossier Autostrade. La riunione è terminata dopo 6 ore alle 5.30 di questa mattina con una fumata bianca: Aspi ha infatti accettato tutte le richieste del governo. Il Cdm era stato sospeso poco prima di mezzanotte, quando Conte ha iniziato un incontro privato con la titolare del mit Paola de Micheli, i tecnici e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri per analizzare e discutere l’ultima proposta di Apsi. Il consiglio è poi ripartito 50 minuti dopo, LEGGI ANCHE >La lettera della ministra De Micheli a Conte su Autostrade ben quattro mesi fa Aspi acceta le richieste del governo, ... Leggi su giornalettismo

Dopo mesi di rinvii e a quasi due anni dal crollo del ponte Morandi a Genova, nella tarda serata del 14 luglio, il premier Giuseppe Conte ha riunito il Consiglio dei Ministri sul dossier Autostrade a ...

Daniela Santanché si scaglia contro i ministri per aver ordinato cibo non italiano

In un video pubblicato sul profilo twitter ieri sera, Daniela Santanché, mentre il cmd si riuniva per discutere il dossier Autostrade, ha espresso la sua ira verso la decisione dei ministri di mangiar ...

Dopo mesi di rinvii e a quasi due anni dal crollo del ponte Morandi a Genova, nella tarda serata del 14 luglio, il premier Giuseppe Conte ha riunito il Consiglio dei Ministri sul dossier Autostrade a ...