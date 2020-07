Calcio, controlli della Procura Federale nei centri di Sampdoria e Novara (Di mercoledì 15 luglio 2020) Prosegue il lavoro di controllo da parte dei pool ispettivi della Procura Federale, che oggi si sono recati presso i centri di allenamento di Sampdoria (Serie A) e Novara (Serie C). Gli ispettori, come di consueto, hanno acquisito la documentazione sanitaria relativa ai tamponi e agli esami sierologici effettuati da tutti i componenti del gruppo squadra e hanno accertato la corretta applicazione dei Protocolli sanitari approvati dalla FIGC e validati dalle Autorità governative. Le ispezioni, a cui sono sottoposte le squadre di Serie A, Serie B e i club impegnati nei playoff di Serie C, proseguiranno sino al termine della stagione. Leggi su sportface

