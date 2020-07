Bologna-Napoli 1-1, due gol annullati ai rossoblù! Le pagelle (Di mercoledì 15 luglio 2020) Al Dall’Ara va in scena Bologna-Napoli, gara valida per la 32° giornata di Serie A TIM. Partita senza pretese per entrambe: il Napoli ha perso ormai le ultime speranze Champions ed ha già la qualificazione in Europa League in tasca in virtù della vittoria della Coppa Italia, mentre il Bologna è in una situazione tranquilla al decimo posto con 42 punti. Parte subito forte il Napoli con un Politano molto ispirato, che al 7° minuto mette su calcio piazzato un ottimo cross per Manolas che insacca l’1-0. Il Bologna pareggia con Barrow al 23°, ma l’arbitro annulla il gol per fuorigioco. Nel secondo tempo gli uomini di Mihajlovic trovano nuovamente la via della rete, questa volta con Palacio, ma il VAR chiama fuorigioco. 80′ minuto ... Leggi su bloglive

