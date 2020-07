Autostrade per l’Italia: niente revoca, torna lo Stato. Atlantia vola in Borsa (più 25%) (Di mercoledì 15 luglio 2020) Arriva il passo indietro dei Benetton che apre all'accordo su Autostrade per l'Italia. L'intesa passa dall'ingresso di Cassa depositi e prestiti con il 51%, che renderà di fatto Aspi una public company. E da una revisione complessiva della concessione, dai risarcimenti alle tariffe. Non basta: vola Atlantia in Borsa (più 25%) Leggi su firenzepost

