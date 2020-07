Autostrade, Paragone: “Voglio capire se i Benetton se ne vanno con qualcosa in tasca” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Autostrade Paragone dice: “La parola revoca è scomparsa. Temo che sia la classica soluzione mediana e irriterà chi pensa che in questo Paese chi è colpevole non paga mai”. Gianluigi Paragone, senatore del Gruppo Misto e pronto a lanciare il suo nuovo partito, è intervenuto questa mattina su Radio Cusano Campus per parlare anche del tema del giorno, la concessione ad Autostrade per l’Italia e la possibile revoca, sempre più lontana. >> Lo Stato si prende Autostrade: i Benetton fuori dal Cda dell’azienda Autostrade Paragone: “Voglio vedere i valori di scambio” Riguardo all’operazione che il governo vorrebbe portare a termine invece della revoca della concessione, ... Leggi su urbanpost

