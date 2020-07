Atalanta, gol d’autore di De Roon: “Devo parlare più spesso con Van Basten…” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Vola l'Atalanta che con sei reti annienta il Brescia nel derby valido per la 33^ giornata di Serie A. Tris di Pasalic, col di Malinovskyi e perla di Marten De Roon. Proprio il centrocampista olandese è stato autore di una rete favolosa di esterno destro. Quale modo migliore di festeggiarla se non con uno dei suoi soliti posto social?De Roon: doppio post social per festeggiarecaption id="attachment 992009" align="alignnone" width="671" Atalanta De Roon (getty images)/captionProtagonista in campo e sui social, come spesso gli accade, De Roon ha scherzato con ben due posto pubblicati su Twitter. Il primo, fa riferimento al gol col destro che si è infilato nell'angolo alla sinistra di Andrenacci dove lo stesso olandese ha scherzato ringraziando per la ... Leggi su itasportpress

OptaPaolo : 93 - L'#Atalanta è solo una delle due squadre ad aver segnato almeno 93 gol in una singola stagione di #SerieA negl… - OptaPaolo : 6 - L'#Atalanta ha segnato 6 gol in ben 4 match di questo campionato, record in questa stagione nei top-5 campionat… - Atalanta_BC : Com'era... andata? ?? Tre gol splendidi firmati #Pašalic e #Ilicic per la vittoria del ‘Rigamonti’! ?????????????? ?? Supe… - bianca_caimi : RT @SantucciFulvio: L'Atalanta è la prima squadra a superare quota 92 gol fatti a questo punto del campionato negli ultimi 70 anni. Meglio… - RConte90 : RT @EnricoTurcato: L’#Atalanta ha segnato 93 gol. 25 più di Lazio e Inter 26 più della Juventus Questo dato è pazzesco. #AtalantaBrescia -

