Aspi: Orlando, 'dopo 2 anni ci sono ancora i Benetton' (Di mercoledì 15 luglio 2020) #politica Roma, 15 lug., Adnkronos, - "Questa mattina leggo su un giornale molto vicino al governo che sarei tra coloro che difendono la posizione dei Benetton in Aspi. Non solo non è vero ma mi chiedo perché dopo due anni di annunci e discussioni non si ... Leggi su cataniaoggi

elianto63 : @Adnkronos “La fermezza di @GiuseppeConteIT #Conte e i doppiogiochisti del #pd @pdnetwork #Delrio #DeMicheli… - gciprotti : @AndreaOrlandosp Caro Orlando,evitiamo di seguire questi folli dei 5S sulla revoca della concessione di Autostrade… - LaPresse_news : Autostrade, Orlando: Se revoca o revisione Aspi spetta a governo dirlo -