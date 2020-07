Aspi, De Micheli: 'Ci sarà l'uscita totale dei Benetton' (Di mercoledì 15 luglio 2020) 'La famiglia Benetton progressivamente non sarà più socia di Aspi'. Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, intervistata a La7, ribadendo che il passo indietro sarà 'totale'. Nell'... Leggi su tgcom24.mediaset

«Il premier Conte1 non voleva aspettare i tempi della giustizia, il ministro Di Maio voleva la revoca immediata delle concessioni ad Autostrade per l’Italia (Aspi). Sono passati ... ad Autostrade e la ...Sembra ci sia la salvifica manina del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sugli accordi notturni trovati nella questione Autostrade. Il presidente della Repubblica, in ossequio ai suoi ruoli ...