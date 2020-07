A maggio entrate tributarie in calo del 27,8%, -9,5 mld (Di mercoledì 15 luglio 2020) A maggio le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 24,6 miliardi, in diminuzione del 27,8 per cento (-9,5 miliardi) rispetto allo stesso mese del 2019, risentendo della sospensione di alcuni versamenti fiscali disposta dai provvedimenti governativi approvati negli ultimi mesi e del peggioramento del quadro macroeconomico. Lo ha reso noto la Banca d'Italia. Nei primi cinque mesi del 2020 le entrate tributarie sono state pari a 143,7 miliardi, in diminuzione dell`8,2 per cento (-12,9 miliardi) rispetto al corrispondente periodo del 2019. Leggi su ilfogliettone

