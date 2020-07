Ultime Notizie Roma del 14-07-2020 ore 08:10 (Di martedì 14 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale e martedì 14 luglio ancora una buona giornata dalla redazione da questo Vitale in studio i Benetton fuori dalla gestione di autostrade questo l’obiettivo principale di Conte che oggi farà la sua informativa sul dossier ASP in consiglio dei ministri in caso di revoca della concessione abbiamo le soluzioni del premier e riceve la sponda del PD e di Di Maio massima fiducia nelle sue parole afferma il ministro del MoVimento 5 Stelle Italia viva invece dice no slogan populisti oggi c’è anche il CDA straordinario di Atlante a tesoro Oggi in parlamento la presentazione da parte del ministro speranza di nuovo dpcm che proroga al 31 luglio le misure anti coronavirus torno intanto a calare in Italia in contagi 169 un giorno 13 da oggi in Lombardia obbligo di mascherina l’ha perso solo se manca la distanza di ... Leggi su romadailynews

fanpage : ?? Ultim'ora La California si chiude - fanpage : Crisanti: “Servono tamponi per tutti in aeroporto. Usiamo i soldi del Mes per quello” - fanpage : In Lombardia 77 nuovi casi: in aumento le terapie intensive - alessandro1846 : @GuidoCrosetto @darioconte66 Crosetto, per favore, non lei. Il numero fisico dei pensionati è molto inferiore a que… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Covid, saldi estivi. Prima settimana disastrosa. Il sondaggio di Confesercenti) è stato pubblic… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus Italia, ultime news. Oms: "Molti Stati vanno nella direzione sbagliata". LIVE Sky Tg24 Roma-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Roma di Paulo Fonseca ospita all'Olimpico il Verona di Ivan Juric per la 33ª giornata del campionato di Serie A. I capitolini sono quinti in classifica con 54 punti, frutto di 16 vittorie, 6 paregg ...

Glee: la serie tv diventata “maledetta”

Poco tempo è scomparsa l’attrice Naya Rivera, famosa anche per il ruolo di “Santana” nella serie tv Glee, una delle più premiate che andò in onda 2009 al 2015; ideata da Ryan Murphy (ideatore di prodo ...

La Roma di Paulo Fonseca ospita all'Olimpico il Verona di Ivan Juric per la 33ª giornata del campionato di Serie A. I capitolini sono quinti in classifica con 54 punti, frutto di 16 vittorie, 6 paregg ...Poco tempo è scomparsa l’attrice Naya Rivera, famosa anche per il ruolo di “Santana” nella serie tv Glee, una delle più premiate che andò in onda 2009 al 2015; ideata da Ryan Murphy (ideatore di prodo ...