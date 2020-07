Ufficiale, Jaguar ingaggia Sam Bird per la stagione 2020-21 (Di martedì 14 luglio 2020) Aspettando il ritorno in pista a Tempelhof, con una sfilza di ePrix concentrati tra il 5 e il 13 agosto prossimo, è ancora il mercato piloti a movimentare la Formula E . Dopo l' annuncio di Abt in ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Jaguar Ufficiale, Jaguar ingaggia Sam Bird per la stagione 2020-21 Autosprint.it Una Mini al posto della Jaguar e una tuta nera come Diabolik

Prima che su quel prato di Gaglianico, ai confini di Biella, un giorno di primavera inoltrata del 1976, esplodesse un inferno di piombo e di fuoco forse hanno trovato il tempo di guardarsi negli occhi ...

Nuova BMW iX3: prima immagine ufficiale

Il prossimo 14 luglio assisteremo al debutto del SUV elettrico BMW iX3. Nelle scorse ore la casa automobilistica bavarese ha pubblicato la prima immagine ufficiale del modello. Si tratta di un teaser ...

Il prossimo 14 luglio assisteremo al debutto del SUV elettrico BMW iX3. Nelle scorse ore la casa automobilistica bavarese ha pubblicato la prima immagine ufficiale del modello. Si tratta di un teaser ...