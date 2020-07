Torino, uccide i genitori e poi fugge: fermato dai carabinieri in strada con le mani sporche di sangue e in stato confusionale (Di martedì 14 luglio 2020) Ha ucciso sua madre e suo padre con alcuni coltelli da cucina e poi è fuggito, vagando a piedi per le strade di Collegno, nel Torinese, con le mani sporche di sangue e in stato confusionale. È quanto successo poco prima della mezzanotte di lunedì: a notare il giovane, un trentenne, è stata una pattuglia dei carabinieri che subito lo ha fermato e portato in caserma a Rivoli per interrogarlo. Incalzato, ha confessato di aver abbandonato l’auto su cui aveva fatto alcuni chilometri per raggiungere Collegno e che poco prima aveva ucciso i suoi genitori nella casa dove viveva in via Biscarra, nel quartiere Mirafiori, a Torino. Giunti sul posto i militari hanno trovato i cadaveri di un uomo e di una donna di ... Leggi su ilfattoquotidiano

repubblica : Torino, uccide i genitori poi fugge da casa: fermato in strada dai carabinieri [di CARLOTTA ROCCI] [aggiornamento d… - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Torino, uccide i genitori a coltellate e fugge: uomo fermato in strada dai carabinieri a Collegno #torino https://t.c… - Noovyis : (Torino, uccide i genitori e poi fugge: fermato dai carabinieri in strada con le mani sporche di sangue e in stato… - Ticinonline : Uccide i genitori a coltellate #torino #delitto - Open_gol : Vagava in stato confusionale per le strade di Collegno, vicino Torino. Si indaga sul movente -