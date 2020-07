Star Wars: The Bad Batch è la nuova serie animata Disney+ (Di martedì 14 luglio 2020) Il filone legato a Star Wars continua ad animare il destino di Disney+, la piattaforma streaming che, a parte un esteso catalogo storico, qualche docuserie inedita e il musical Hamilton, in questi mesi ha sfornato relativamente poche novità. Mentre siamo in attesa della seconda stagione di The Mandalorian, in arrivo quest’autunno, è stato annunciato un nuovo progetto legato a questa galassia narrativa. Si tratta di Star Wars: The Bad Batch, serie animata che fungerà da seguito dell’altro apprezzato prodotto d’animazione di questo franchise, ovvero The Clone Wars, che si è concluso con la settima stagione lo scorso maggio. A occuparsi della nuova produzione ... Leggi su wired

