Serie A, sfide salvezza a Lecce e Torino (Di martedì 14 luglio 2020) Sfida serrata per la permanenza in massima Serie. La situazione è complessa per Spal e Brescia, rispettivamente a 19 e 21 punti, mentre è bagarre per evitare il terzultimo posto in graduatoria. Lecce e Genoa lottano per non retrocedere ma sono a rischio anche Torino, Udinese, Sampdoria e Fiorentina. Saranno importanti in tal senso le sfide del Via del Mare tra Lecce e Fiorentina e la gara di Torino, tra gli uomini di Longo ed il Genoa. L’Udinese affronterà tra le mura amiche la Lazio di Simone Inzaghi, che è in un momento decisamente negativo mentre la Sampdoria ospiterà il Cagliari. La 33esima giornata, che comincerà in data odierna, darà importanti sviluppi per quanto concerne le sfide ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Serie sfide Serie A, sfide salvezza a Lecce e Torino alfredopedulla.com Serie B 34° Giornata, colpo promozione del Crotone. Risultati e Classifica

Sorride al Crotone la 34° giornata di Serie B. I calabresi vincono 1-0 lo scontro diretto ... Nell’anticipo il Cosenza si aggiudica la sfida salvezza (2-1) con il Perugia e si avvicina alla zona ...

Calendario Serie A, le partite e gli orari della 33^ giornata

Tra martedì 14 luglio e giovedì 16 luglio si gioca il 33° turno di Serie A: tutto il programma completo di questa giornata di campionato Nessun giorno di riposo per la Serie A, che riparte immediatame ...

