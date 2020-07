Scontro social tra Scanzi e Senaldi. Il piacione del Fatto si vanta: io primo su Twitter. La replica: io invece lavoro (Di martedì 14 luglio 2020) Andrea Scanzi si vanta per la classifica che lo vede ai primi posti tra i giornalisti più attivi sui social. Scanzi, giornalista del Fatto e ospite (quasi) fisso di Lilli Gruber, è al primo posto, seguito da Nicola Porro e Enrico Mentana. Non è una classifica che certifica la bravura, ovviamente, ma solo il protagonismo sui social con relativi seguaci. Una performance che con il giornalismo ha poco a che fare. Ma Scanzi se la rivende come se avesse vinto il Pulitzer. Ecco il suo commento: “primo posto ad aprile. primo posto a maggio. E primo posto a giugno. Con distacchi abissali e la top ten dei post più performanti tutta mia. Che classifica meravigliosa. Spiace solo ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Scontro social tra Scanzi e Senaldi. Il piacione del Fatto si vanta: io primo su Twitter. La replica: io invece lav… - RecapSocial : #Twitter vs. #Trump Al centro dello scontro tra il leader Usa e la piattaforma social, cinque questioni aperte: 1.… - stefano688 : Scontro militare al confine tra Armenia e Azerbaigian - Polo37411810 : @Storace Anche i ragazzini di 8 anni adesso possono scatenare risse sui social troppo facile si devono ammazzare tr… - lakers751 : Ironia sui social per lo scontro tra Vettel e Leclerc -

