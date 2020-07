Sarri contro i social: “Non li frequento per scelta di vita” (Di martedì 14 luglio 2020) Maurizio Sarri è noto per la sua schiettezza e per le dichiarazioni fuori dagli schemi. Il tecnico della Juventus è decisamente anticonformista sotto diversi aspetti e non fanno eccezioni i social. Il tecnico ha parlato del suo rapporto con i network e la tecnologia durante la conferenza stampa di avvicinamento al prossimo match: "Mi estraneo da tutto, non seguo la critica e non frequento i social per scelta di vita. Inoltre la gente per strada mi pare ci dia sempre appoggio e affetto".caption id="attachment 889323" align="alignnone" width="1024" Sarri Juventus (Getty Images)/captionSCUDETTOIntanto Sarri vede da vicino il suo primo scudetto in Serie A. Il tecnico toscano ci era andato vicino con il Napoli nel 2017/18, venendo beffato dalla Juventus. ... Leggi su itasportpress

