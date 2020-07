Romina Carrisi in vacanza con “l’intruso”: un ospite poco gradito con lei (Di martedì 14 luglio 2020) Questo articolo Romina Carrisi in vacanza con “l’intruso”: un ospite poco gradito con lei è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Romina Carrisi torna a far parlare di sé. Stavolta ad attirare l’attenzione è una sua fotov in bikini. E c’è un dettaglio che non sfugge. Di cosa si tratta? Romina Carrisi in queste ultime settimane è tornata a far parlare di sé. L’attenzione sulla figlia di Albano si è accesa ancora una volta sui social … Leggi su youmovies

zazoomblog : La fuga di Romina Carrisi da Cellino San Marco : “Trova l’intruso” - #Romina #Carrisi #Cellino #Marco - gossipn60139485 : Romina Carrisi, 'Forte litigio con Al Bano': dissapori in famiglia per i Carrisi? La verità ? - gossiparaaah : Romina Carrisi, 'Forte litigio con Al Bano': dissapori in famiglia per i Carrisi? La verità ? - gossipnewsgoss1 : Romina Carrisi, 'Forte litigio con Al Bano': dissapori in famiglia per i Carrisi? La verità ? - newsnewsgossip : Romina Carrisi, 'Forte litigio con Al Bano': dissapori in famiglia per i Carrisi? La verità ? -