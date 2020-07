Roma, aggredisce una ragazza e le ruba il telefono: poi se lo rivende in strada (Di martedì 14 luglio 2020) Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato 3 persone, accusate, a vario titolo, di rapina e ricettazione in concorso. I fatti I militari, impegnati in un servizio antiborseggio sulla linea A della metropolitana, hanno notato gli strani movimenti di un cittadino marocchino di 18 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, e hanno deciso di tenerlo d’occhio. Arrivato alla fermata di piazza Vittorio Emanuele II, il ragazzo si è incontrato con altre due persone, anche loro cittadini del Marocco di 44 e 45 anni, ai quali ha mostrato furtivamente dei telefoni cellulari. La trattativa è stata interrotta dall’intervento dei Carabinieri: dagli accertamenti svolti è emerso che uno dei due cellulari era provento di una rapina messa a segno dal 18enne poche ore prima nella zona ... Leggi su ilcorrieredellacitta

