Rete 5G, bandita Huawei dalla lista di fornitori nel Regno Unito (Di martedì 14 luglio 2020) UK, esclusa Huawei dalle aziende fornitrici di apparecchiature per l'allestimento della Rete 5G. L'azienda tecnologica cinese Huawei non potrà partecipare alle forniture per la Rete 5G nel Regno Unito. Lo ha stabilito il governo britannico di Boris Johnson, annunciando oggi questa decisione tramite il ministro per il digitale Oliver Dowden. La notizia sta generando numerose reazioni e commenti in tutto il mondo. La scelta del Regno Unito è largamente considerata una conseguenza del deterioramento dei rapporti tra Cina e Stati Uniti. Rinunciare alle apparecchiature fornite da Huawei implica per il Regno Unito un ritardo annunciato di un anno

