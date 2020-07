Ravenna riparte e presenta tre acquisti (Di martedì 14 luglio 2020) Ravenna- Centrotrenta giorni dopo l'ultima partita ufficiale prima delle restrizioni forzate, il 4 marzo in un Pala De Andrè deserto contro la Callipo Vibo Valentia,, la Consar Ravenna è tornata ad ... Leggi su corrieredellosport

RAVENNA-Centrotrenta giorni dopo l’ultima partita ufficiale prima delle restrizioni forzate (il 4 marzo in un Pala De Andrè deserto contro la Callipo Vibo Valentia), la Consar Ravenna è tornata ad ...La squadra di Bonitta riparte in vista della prossima stagione ed annuncia l'arrivo di tre rinforzi in un colpo solo RAVENNA-La Consar Ravenna da il via alla preparazione in vista della prossima ...