Potenziato il servizio di raccolta differenziata a Fossacesia: un ecopoint anche alla Marina (Di martedì 14 luglio 2020) La Ecolan spa, la società che ha la sua sede operativa a Lanciano e che cura la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani in 56 comuni della provincia di Chieti, tra cui Fossacesia, per il periodo ... Leggi su chietitoday

La pandemia che ha funestato tutta Europa ha avuto se non altro il merito di scuotere le istituzioni comunitarie, costringendo i vertici dell'Unione e dei singoli stati membri a domandarsi seriamente ...Non è in servizio da neanche dieci giorni ma il nuovo treno Donizetti di Trenord è già stato vandalizzato da alcuni writer. È successo nelle scorse ore mentre il convoglio — in servizio sulla linea Mi ...