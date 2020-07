Perugia-Cremonese, pronostico e formazioni (Di martedì 14 luglio 2020) Perugia e Cremonese ai affronteranno venerdì alle 21 per la 35esima giornata di Serie B. il match del Renato Curi sarà una lotta tra due squadre posizionate nella zona medio/bassa della classifica, che vedono ancora lontana la salvezza matematica dalla zona playout. Motivo per cui potremo assistere ad un incontro agguerrito e ricco di spunti tecnico-tattici. Come arriva il Perugia La squadra di Serse Cosmi non ha centrato una rimonta delle sue in quel di Cosenza. La rete di Falcinelli non ha evitato un capitombolo che ha messo ancora più in difficoltà il Grifone. Contro la Cremonese c’è bisogno del riscatto, di una partita perfetta tatticamente per evitare strafalcioni difensivi, che in questo periodo dell’anno si pagano a caro prezzo. Diego Falcinelli, autore ... Leggi su sport.periodicodaily

_Tiempo_Extra_ : #Futbol #SerieB ???? - Fecha 34 Cosenza 2-1 Perugia Ascoli 1-0 Empoli Cremonese 1-0 Chievo Crotone 1-0 Pordenone Ente… - GGiglio99 : Invece tutto molto aperto in coda, trapani e Cosenza hanno vinto, adesso a - 3 e - 4 dal playout, Juve Stabia, Crem… - ANIMATIONBR1 : RT @scparametro2016: ???? #SerieB ¦ 34ª Rodada Cosenza 2x1 Perugia Ascoli 1x0 Empoli Cremonese 1x0 Chievo Crotone 1x0 Pordenone Entella 1x1… - scparametro2016 : ???? #SerieB ¦ 34ª Rodada Cosenza 2x1 Perugia Ascoli 1x0 Empoli Cremonese 1x0 Chievo Crotone 1x0 Pordenone Entella 1… - debatedeportiv5 : RT @EsportePor: Campeonato Italiano Série B 34° Rodada Cosenza 2 x 1 Perugia Cremonese 1 x 0 Chievo Virtus Entgella 1 x 1 Pisa Salernitan… -