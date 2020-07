Palermo, inchiesta su “libro mastro tangenti”: ex presidente di Rfi Lo Bosco assolto in appello (Di martedì 14 luglio 2020) La Corte d’appello di Palermo, prima sezione penale, presidente Pietro Pellegrino, consiglieri Mario Conte e Luisa Anna Cattina, ha assolto l’ex presidente di Rete ferroviaria italiana Dario Lo Bosco e due ex dirigenti del Corpo forestale della Regione siciliana, Salvatore Marranca e Giuseppe Quattrocchi, coinvolti in un’inchiesta su tangenti. In primo grado, col rito abbreviato, erano stati condannati per concussione e induzione indebita a promettere utilità. A Lo Bosco erano stati inflitti 4 anni e 2 mesi e agli altri due indagati 4 anni e 6 mesi ciascuno. L’inchiesta ruotava attorno a due distinte vicende che vedono protagonista un imprenditore agrigentino, fermato nel 2015 dalla polizia con una lista ... Leggi su ilfattoquotidiano

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Palermo, inchiesta su “libro mastro tangenti”: ex presidente di Rfi Lo Bosco assolto in appello - clikservernet : Palermo, inchiesta su “libro mastro tangenti”: ex presidente di Rfi Lo Bosco assolto in appello - fattoquotidiano : Palermo, inchiesta su “libro mastro tangenti”: ex presidente di Rfi Lo Bosco assolto in appello - Noovyis : (Palermo, inchiesta su “libro mastro tangenti”: ex presidente di Rfi Lo Bosco assolto in appello) Playhitmusic - - Profilo3Marco : RT @salvomarto24: Palermo, pranzi e auto blu sotto inchiesta: bufera sul commissario del Comune di Partinico -