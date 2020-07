‘Ndrangheta mette le mani sui fondi emergenza Covid: 8 arresti (Di martedì 14 luglio 2020) ‘Ndrangheta mette le mani sui fondi emergenza Covid: 8 arresti. Una delle società ha preso 45mila euro di contributi a fondo perduto Maxi frode fiscale nell’ambito del commercio di acciaio coinvolgeva società che producevano fatture false e prestanome e ha portato a sequestri del valore di 7,5 milioni di euro. Arrestate 8 persone legate alla … L'articolo ‘Ndrangheta mette le mani sui fondi emergenza Covid: 8 arresti proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

