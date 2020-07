Milano: contributi Covid a fondo perduto versati a società collegate alla ‘ndrangheta (Di martedì 14 luglio 2020) Quattro persone sono finite in carcere e quattro ai domiciliari e sono stati sequestrati beni, tra cui aziende e disponibilità finanziarie, per 7,5 milioni di euro. Perquisizioni in corso in varie regioni e in più la notifica di un avviso di conclusione indagini a carico di 27 persone Leggi su firenzepost

piersileri : Miravano ai contributi #Covid del #decretorilancio , sottraendo risorse ai cittadini. Una maxi frode compiuta da pe… - repubblica : Le mani della 'ndrangheta sui fondi per l'emergenza Covid: otto arresti, ottenuti 45mila euro di contributi [di SAN… - FirenzePost : Milano: contributi Covid a fondo perduto versati a società collegate alla ‘ndrangheta - Ely_Vally : RT @Tg3web: I contributi per l'emergenza covid alle imprese della 'ndrangheta. A Milano sono 8 le persone arrestate. Sullo sfondo una rete… - MariaAversano1 : RT @piersileri: Miravano ai contributi #Covid del #decretorilancio , sottraendo risorse ai cittadini. Una maxi frode compiuta da persone vi… -