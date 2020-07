Milan, Kjaer resterà rossonero: riscatto esercitato (Di martedì 14 luglio 2020) Simon Kjaer resterà al Milan anche la prossima stagione. Il Milan avrebbe infatti esercitato il riscatto Domani sarebbe scaduta l’opzione per il riscatto dal Siviglia di Simon Kjaer. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, però, il Milan avrebbe esercitato proprio in queste ore il riscatto. Il difensore danese resterà così in rossonero anche nella prossima stagione, dopo un’ottima seconda parte di campionato da quando a gennaio si è trasferito dall’Atalanta al Milan. 3,5 milioni la cifra spesa dai rossoneri per il riscatto di Kjaer. Leggi su ... Leggi su calcionews24

