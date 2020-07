Microsoft Flight Simulator, il simulatore di volo più atteso di sempre arriva il 18 agosto (Di martedì 14 luglio 2020) Microsoft Flight Simulator uscirà il prossimo 18 agosto in esclusiva per Windows 10, mentre una versione per Xbox One dovrebbe debuttare entro la fine dell’anno. Il Simulatore di volo per eccellenza torna a 14 anni di distanza dal Flight Simulator X e punta a ridare lustro a una saga che va ben oltre il mondo dei videogame. L’attenzione ai dettagli, all’ambiente di volo e alle dinamiche di guida lo hanno reso uno dei Simulatori più utilizzati a livello professionale per avvicinare i giovani piloti agli aerei più grandi in circolazione. A quasi 40 anni dal primissimo titolo che Microsoft acquistò dalle mani di uno studente di ingegneria, Bruce Artwick, ... Leggi su gqitalia

GamingToday4 : Microsoft Flight Simulator conterrà quasi tutti gli aeroporti, Microsoft chiarisce - infoitscienza : Microsoft Flight Simulator, si vola dal 18 agosto su PC e Game Pass - gamepaleu : Microsoft Flight Simulator in arrivo nel Game Pass per PC #microsoflightsimultator - PCGamingit : Microsoft Flight Simulator verrà lanciato in agosto, ed è già possibile preinstallarlo - - hwupgrade : Il nuovo #FlightSimulator arriverà il prossimo mese! ???? -