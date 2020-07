Michel Rolland e la “bestia” Sagrantino: “Ecco come educo e indirizzo il vitigno” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Michel Rolland è consulente enologo per oltre cento aziende vitivinicole in tutto il mondo, tra cui la Arnaldo Caprai di Montefalco. Nel libro “Il guru del vino“, edito in Italia da Edizioni Ampelos, già in vendita in libreria e in versione e-book, il noto winemaker francese racconta l’incontro con Marco Caprai. Una collaborazione nata 5 anni fa, che ha portato Rolland a “mettere le mani” su uno dei vitigni italiani più nobili ma scorbutici: il Sagrantino. “Un vitigno che ha personalità marcata – evidenzia l’enologo francese – ma è possibile educarlo e indirizzarlo. Nel mondo del vino si ha successo quando si è in grado di proporre qualcosa di originale e il Sagrantino ha la capacità di essere ... Leggi su winemag

"Vinexpo è stato galeotto ben tre volte tra me e l’Italia. Il terzo straordinario incontro è avvenuto a Bordeaux nel 2015, complice Charlie Artourola: fu lui a chiamarmi e a dirmi che Marco Caprai vol ...

L'Alto Adige contro l'Umbria: la sfida enologica si combatte (per gioco) a colpi di Pinot nero

EGNA. Bathenau di Mazzon – Il Pinot nero che non t’aspetti, in un confronto tra territori distanti e altrettanto vicini. Per capire come Alto Adige e Umbria possano condividere medesime aspirazioni en ...

