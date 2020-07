Massimo Giletti, minacce mafiose: “Stai scassando la mi***ia” (Di martedì 14 luglio 2020) minacce mafiose da parte del boss Filippo Graviano al conduttore Massimo Giletti, dopo un suo programma: “Stai scassando la mi***ia”. Al boss mafioso Filippo Graviano, condannato per le stragi del 1992 e del 1993, non sarebbe andata giù una trasmissione condotta da Massimo Giletti e che vedeva ospite in studio il pm Nino Di Matteo. Così, … L'articolo Massimo Giletti, minacce mafiose: “Stai scassando la mi***ia” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

matteosalvinimi : Solidarietà e sostegno all'amico Massimo Giletti, giornalista coraggioso e uomo libero. Forza. - matteorenzi : Le minacce a Massimo Giletti per le trasmissioni sui boss sono un segnale pericoloso e da non sottovalutare. Con lu… - virginiaraggi : Solidarietà a Massimo Giletti. Le minacce ricevute dal boss Filippo Graviano sono gravissime. Ma soprattutto inacce… - PadovanicNicola : RT @matteorenzi: Le minacce a Massimo Giletti per le trasmissioni sui boss sono un segnale pericoloso e da non sottovalutare. Con lui ho di… - Agenpress : Mafia: Carfagna, vicinanza e solidarietà a Giletti -