Magalli ha detto no al confronto con Adriana Volpe al GF Vip, parla lui: “Ho rifiutato un bel compenso” (Di martedì 14 luglio 2020) Giancarlo Magalli svela di aver rifiutato di entrare nella casa del Grande Fratello Vip per avere un confronto con Adriana Volpe Si continua a parlare del turbolento rapporto tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, è risaputo che tra loro non corre buon sangue. Nell’ultimo periodo il noto conduttore sembrava essere intenzionato ad avere un rapporto più sereno con l’ex collega, tramite alcune interviste le aveva anche chiesto scusa. Eppure, di recente l’ha presa in giro per i deludenti ascolti di Ogni Mattina, nuovo programma condotto dalla Volpe su Tv8. Adriana Volpe ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da ... Leggi su nonsolo.tv

LucioC23 : @AdrianaVolpeTV Ma mo che c'entra che tu dica 'magalli non rispetta le donne', quando ha detto di stare zitta solo… - jollyyy819 : RT @cryIngwsel: Ogni mattina va avanti solo perchè (guarda caso) parlano di Clizia e Paolo e perchè Adry Fox ha risposto a Magalli, ecco l’… - Morretz97 : RT @cryIngwsel: Ogni mattina va avanti solo perchè (guarda caso) parlano di Clizia e Paolo e perchè Adry Fox ha risposto a Magalli, ecco l’… - extremelymoody_ : RT @cryIngwsel: Ogni mattina va avanti solo perchè (guarda caso) parlano di Clizia e Paolo e perchè Adry Fox ha risposto a Magalli, ecco l’… - Juventu62837470 : RT @cryIngwsel: Ogni mattina va avanti solo perchè (guarda caso) parlano di Clizia e Paolo e perchè Adry Fox ha risposto a Magalli, ecco l’… -