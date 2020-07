Luigi Mastroianni di UeD è tornato a far parlare di sé grazie ad un nuovo amore (Di martedì 14 luglio 2020) L’ex tronista Luigi Mastroianni trova l’amore, da tempo non si parlava di lui, adesso di nuovo alla ribalta con questa bella notizia Era lontano dalle telecamere Luigi Mastroianni ma adesso non più, una notizia bomba lo fa salire nuovamente alla ribalta. Di cosa si tratta? L’ex tronista di Uomini e Donne ha trovato l’amore ed è stato visto insieme ad una ragazza misteriosa. Il bel Luigi si trovava insieme alla sua nuova fiamma a Marzamemi, lo splendido borgo siciliano. A pubblicare la notizia è il giornale online ‘Veryinutilepeople’, che ha riferito come Mastroianni sembra sia davvero innamorato. Noto per avere avuto due storie con personaggi popolari al pubblico televisivo, ... Leggi su kontrokultura

