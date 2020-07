L’Udc parte con il botto in Campania: bye bye Mocerino. In campo tre ex consiglieri regionali (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – partenza e via: la lista dell’Udc è ufficialmente è pronta per le prossime elezioni regionali in Campania. Ieri, all’hotel Holiday Inn di Napoli, Lorenzo Cesa ha presentato la pattuglia di candidati che sarà al fianco di Stefano Caldoro. In prima fila tre ex consiglieri regionali: Sergio Nappi, Antonio Ruggiero e Angelo Marino. Tra i promotori del cartello centrista ci saranno gli ex senatori Antonio Milo e Ciro Falanga. Ma anche new entry come Pietro Funaro. L'articolo L’Udc parte con il botto in Campania: bye bye Mocerino. In campo tre ex consiglieri regionali proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

