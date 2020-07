Lecce, Liverani: «Prima di morire lotteremo fino all’ultimo» (Di martedì 14 luglio 2020) Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha parlato alla vigilia della partita contro la Fiorentina Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha parlato alla vigilia della partita casalinga contro la Fiorentina. LOTTARE – «Dobbiamo alimentare il fuoco ogni giorno, solo così possiamo avere chances di rimanere in Serie A. I ragazzi lo sanno, ci tengono, ci stanno mettendo tutta la professionalità possibile. Sotto questo punto di vista sono sereno, a prescindere che ogni tre giorni le prestazioni possono essere diverse per vari motivi. Lo spirito è quello importante di chi non vuole mollare nulla e di chi vuole lottare fino all’ultimo secondo. Le energie e i guidatori che riusciamo a recuperare è un vantaggio, se perdiamo giocatori queste possibilità ... Leggi su calcionews24

