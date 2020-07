Lea Michele rende omaggio a Naya Rivera e Cory Monteith, ma scoppia comunque una polemica (Di martedì 14 luglio 2020) Dopo settimane in cui è stata attaccata dai suoi colleghi per il suo comportamento sul set di Glee (e non solo), Lea Michele è finita nel mirino di migliaia di utenti di Twitter, che se la sono presa con lei perché non ha parlato della scomparsa di Naya Rivera. Dopo minacce, insulti e attacchi idioti, l’attrice di Scream Queens è stata costretta a cancellare il suo profilo Twitter. Ieri sera Lea ha comunque voluto ricordare Naya e il suo ex Cory Monteith (scomparso esattamente 7 anni fa) e l’ha fatto con delle foto in bianco e nero pubblicate nelle stories di Instagram. Quindi finalmente i pazzi che l’hanno criticata sono felici? Assolutamente no, la Michele infatti è stata accusata di essere una ... Leggi su bitchyf

