Le valigie della Raggi pronte senza dillo. La vendetta si consuma sui social (Di martedì 14 luglio 2020) È un dibattito politico a colpi di rime e sonetti, rigorosamente in romanesco, quello che viaggia da qualche giorno sul web in riferimento all'operato di Virginia Raggi. Dopo il testo pubblicato da Beppe Grillo sul suo blog, nel quale il fondatore del M5s prendeva in prestito le parole di Franco Ferrari per chiosare "Virgì, Roma nun te merita", arriva sui social la risposta del regista e attore Tonino Tosto, non nuovo a "Pasquinate", sul palco e in Rete. «A quer che scrivi sei 'n vero giustizziere, che chi s'oppone è un viruse-bacillo - dice Tosto all'autore della composizione pro-Raggi -. Ma datosi che sei amico de Grillo e manco ce fai ride, fa er piacere: dijelo ar capo tuo de sta tranquillo, che jé daremo presto un dispiacere. Se sa ch'er tempo ve sta per scadere, le valiggie so ... Leggi su iltempo

È un dibattito politico a colpi di rime e sonetti, rigorosamente in romanesco, quello che viaggia da qualche giorno sul web in riferimento all'operato di Virginia Raggi. Dopo il testo pubblicato da Be ...

