Juventus, dal 2020/21 via il nome dal logo sulla maglia (Di martedì 14 luglio 2020) A partire dalla prossima stagione la Juventus introdurrà una novità importante sulla divisa da gioco. Non solo le strisce bianconere – che torneranno dopo la pausa del 2019/20 –, ma anche il logo cambierà volto e il nome “Juventus” non comparirà sulle maglie della stagione 2020/21. Da qualche giorno – scrive la Stampa – la … L'articolo Juventus, dal 2020/21 via il nome dal logo sulla maglia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

juventusfc : Fra #JuveAtalanta e #SassuoloJuve, squadra al lavoro! ? L?e ultime dal Training Center ?? - pisto_gol : La Juventus non perdeva una partita dopo essere stata in vantaggio per 2:0 dal 2016: a Monaco di Baviera, la Juve e… - tancredipalmeri : La Juventus non concedeva 4 gol in campionato da 7 anni, dal mitico 4-2 della Fiorentina in rimonta nel 2013 - simchannel1964 : RT @Zio_Frank_1_Jj: Gol viziato dal fallo su Dybala! Arbitri e var muto! La Juventus rubba #JuventusAtalanta - sportli26181512 : Le squadre che hanno segnato più gol dal 2000. CLASSIFICA: Tutti i top club europei nella classifica stilata da Tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus dal Maglia Juventus 2020/21, svolta epocale: via il nome dal marchio Juventus News 24 Germani Brescia, firmato Salvatore Parrillo

Germani Brescia è lieta di annunciare l’acquisto di Salvatore Parrillo, play-guardia di 27 anni che nell’ultima stagione ha indossato la maglia dell’Agribertocchi Orzinuovi, in Serie A2. Parrillo, che ...

Il campionato ai tempi del Covid e gli aneddoti del passato: Alberto Zaccheroni svela il suo calcio

Dopo oltre quattro mesi di pausa forzata, il Panathlon Club Forlì riprende finalmente i propri incontri conviviali incentrati sullo sport. E lo fa alla grande, venerdì 17 luglio alle 20.15, presso la ...

