JK Rowling e le sue idee insolite (Di martedì 14 luglio 2020) Che sono anche le più difficili con cui confrontarsi, perché le altre stanno proprio dalla parte opposta Leggi su ilpost

fernwehs_pt : Buon inizio settimana a tutti! ?? Il mese scorso è scoppiata una bufera intorno alla figura della Rowling e alle s… - AntonelloCLeone : Rowling, vandalizzate le sue impronte: la scrittice sotto attacco del movimento trans - regulusOnce_HP : Purtroppo la Rowling non ha tempo per certe cose, deve impiegare tutte le sue energie per scrivere commenti transfo… - namuplanet : RT @trashloger: Per quanto riguarda JK Rowling vogliamo dimenticare tutte le sue uscite transfobiche? No, perché qui non stiamo a parlare s… - IAmMilyFlash : RT @trashloger: 'Tra le firme vittime anche eccellenti della censura del politicamente corretto come JK Rowling autrice della saga di Harry… -

Ultime Notizie dalla rete : Rowling sue Rowling, vandalizzate le sue impronte: la scrittice sotto attacco del movimento trans Il Messaggero JK Rowling e le sue idee insolite

Metti che non si capisce: è un gioco di parole sul fatto che lui si chiama Bordone, ed è buffo, come quando si dice “tienimi bordone”, che vuol dire “spalleggiami, assecondami” e viene dalla musica, e ...

Naya Rivera è morta a soli 33 anni, ritrovato il corpo

La discesa in campo delle due popolari star e di diversi colleghi ha provocato una sorta di scuse da parte della Rowling, che sostiene di essere stata fraintesa e di come la sua netta contrarietà ...

Metti che non si capisce: è un gioco di parole sul fatto che lui si chiama Bordone, ed è buffo, come quando si dice “tienimi bordone”, che vuol dire “spalleggiami, assecondami” e viene dalla musica, e ...La discesa in campo delle due popolari star e di diversi colleghi ha provocato una sorta di scuse da parte della Rowling, che sostiene di essere stata fraintesa e di come la sua netta contrarietà ...