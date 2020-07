Ilary Blasi, gambe troppo lunghe e storte: Photoshop? Piovono critiche (Di martedì 14 luglio 2020) Ilary Blasi al centro di una delle ultime polemiche social. Da “ritocchino“. No, non si parla di interventi chirurgici, ma di quelli alle foto, che possono risultare talmente tanto modificate da sembrare innaturali. Questa è l’accusa che è stata mossa contro la conduttrice: aver allungato a dismisura le gambe da sembrare chilometriche. Le ha modificate … L'articolo Ilary Blasi, gambe troppo lunghe e storte: Photoshop? Piovono critiche proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

SimoneCaricato : @savannah_nike Un po' Laetitia Casta, un po' Ilary Blasi .. davvero davvero bella ??

Ilary Blasi al centro di una delle ultime polemiche social. Da “ritocchino“. No, non si parla di interventi chirurgici, ma di quelli alle foto, che possono risultare talmente tanto modificate da sembr ...

Ilary Blasi, abito scollato e quel dettaglio ‘particolare’ che cattura l’attenzione

In una delle sue ultime IG Stories, Ilary Blasi si lascia immortalare con un abito scollato e un ‘particolare’ dettaglio che cattura l’attenzione. Abito scollato e dettaglio che cattura: outfit imper ...

