Governo a notte fonda (Di martedì 14 luglio 2020) Puntuali, come in un palinsesto: Consiglio dei ministri su Autostrade, annunciato come un bivio della storia, alle 22. Sigla, poi si va a oltranza. E buonanotte. E buonanotte sulle Semplificazioni, finito coi chiarori dell’alba, “salvo intese”, e cioè senza accordo. Sulle intercettazioni a fine aprile (discussione mai conclusa), sul Cura Italia, anche sulle riaperture: Boccia alle due e mezza del mattino si stropicciò gli occhi davanti ai governatori. E buonanotte. Proprio alle due e mezza del mattino iniziò la prima puntata del format, le conferenze stampa del premier durante il lockdown, da un’idea di Rocco Casalino. Fu la più sfortunata, con i pendolari già sui treni dopo la fuga di notizie sulla chiusura dell’Italia.E l’elenco è lungo. Si dirà: ... Leggi su huffingtonpost

Puntuali, come in un palinsesto: Consiglio dei ministri su Autostrade, annunciato come un bivio della storia, alle 22. Sigla, poi si va a oltranza. E buonanotte. E buonanotte sulle Semplificazioni, fi ...

Lo strano caso del Turkmenistan: «Zero casi di Covid», ma mascherine «per la polvere»

Mentre il mondo fa i conti con la pandemia del secolo, il Turkmenistan ha un grave problema di polvere. Secondo il governo illiberale della repubblica affacciata sul Mar Caspio sarebbe anche l’unico, ...

Mentre il mondo fa i conti con la pandemia del secolo, il Turkmenistan ha un grave problema di polvere. Secondo il governo illiberale della repubblica affacciata sul Mar Caspio sarebbe anche l'unico, ...