Giugliano, racket in via Aniello Palumbo per conto del clan Mallardo: condannati in tre (Di martedì 14 luglio 2020) Arrivano tre condanne per l’estorsione perpetrata con metodo mafioso ai danni di una ditta di ristrutturazione in via Aniello Palumbo a Giugliano. Nella giornata di ieri, infatti, il Gip Fabrizio Finamore del Tribunale di Napoli, a seguito di giudizio abbreviato, in presenza del pubblico ministero della DDA Dott.ssa Antonella Serio, ha condannato tre esponenti del … L'articolo Giugliano, racket in via Aniello Palumbo per conto del clan Mallardo: condannati in tre Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano racket Racket per conto del clan Mallardo a Giugliano, 3 condanne InterNapoli.it Racket per conto del clan Mallardo a Giugliano, 3 condanne

Venticinque anni e 4 mesi di reclusione rispetto ai 30 richiesti dall’accusa. Questa la sentenza emessa dal Gip Dott. Fabrizio Finamore, a seguito di giudizio abbreviato, in presenza del pubblico mini ...

Venticinque anni e 4 mesi di reclusione rispetto ai 30 richiesti dall’accusa. Questa la sentenza emessa dal Gip Dott. Fabrizio Finamore, a seguito di giudizio abbreviato, in presenza del pubblico mini ...