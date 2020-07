Giappone: donna mangia sushi e si ritrova un verme in tonsilla (Di martedì 14 luglio 2020) I medici del St. Luke’s International Hospital di Tokyo hanno estratto dalla gola di una venticinquenne un verme lungo 3,8 centimentri che le si era annidato nella tonsilla dopo un pasto a base di sushi. A riportare la vicenda è l’American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. La ragazza si era recata in ospedale a causa di un persistente dolore alla gola che credeva legato a un’infezione respiratoria. La creatura era ancora viva una volta estratta dalla sua dimora orale. Si trattava di un verme nematode giunto al quarto stadio di sviluppo e che, quando era stato ingerito insieme al sushi, era ancora al terzo stadio. Quanto alle condizioni della donna, “sono migliorate rapidamente” dopo l’intervento. Questo genere di infezioni ... Leggi su meteoweb.eu

