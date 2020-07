Formula 1, Irvine spiazza tutti: “l’incidente tra Vettel e Leclerc? Per me la colpa è anche di Sebastian” (Di martedì 14 luglio 2020) L’incidente avvenuto tra Vettel e Leclerc subito dopo il via del GP di Stiria continua a essere oggetto di discussione nel paddock, soprattutto per il modo in cui è avvenuto. Il pilota monegasco si è assunto pubblicamente la piena responsabilità di quanto accaduto ma, secondo Eddie Irvine, nemmeno Vettel è esente da colpe. L’irlandese infatti è convinto che il tedesco abbia commesso una grave ingenuità: “l’ho detto spesso, anche in passato. Vettel ha fatto diversi errori a livello umano, davvero tanti. Nello scorso fine settimana, anche se l’errore è stato di Leclerc, lui ha lasciato la porta troppo aperta. È come se Vettel abbia ... Leggi su sportfair

In cima alle classifiche cè ancora lui, nei 70 anni di storia della Formula 1, ripercorsi nello speciale Dossier ... di potersi ripresentare al via per dare una mano al compagno Eddie Irvine, ma non è ...

