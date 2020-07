Fasano: escalation furti, potenziamento dei controlli con l’esercito Comitato per la sicurezza (Di martedì 14 luglio 2020) Montalbano e Laureto, le frazioni più colpite. Anche il centro urbano e la selva sono gravati dall’escalation di furti in appartamenti. Ciò che ha indotto il sindaco di Fasano a chiedere al prefetto di Brindisi una riunione del Comitato per la sicurezza. Dal quale è emerso che saranno potenziati i controlli, anche con militari dell’esercito. L'articolo Fasano: escalation furti, potenziamento dei controlli con l’esercito <span class="subtitle">Comitato per la sicurezza</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

