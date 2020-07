Fabrizia Carminati: “Ho avuto una relazione con Silvio Berlusconi” (Di martedì 14 luglio 2020) Fabrizia Carminati: “Ho avuto una relazione con Silvio Berlusconi” “Se ho avuto una relazione con Silvio Berlusconi? Assolutamente sì, è un uomo affascinante e galante”. A parlare, un po’ a sorpresa, è Fabrizia Carminati: la popolare conduttrice tv degli anni Ottanta, ormai da anni lontana dal mondo dello spettacolo, ha parlato del passato in un’intervista rilasciata a Libero. L’ex volto di Mediaset dunque ha avuto una storia con l’ex Cavaliere: “Veniva sempre ad ogni registrazione che facevo e poi ci portava tutti fuori a mangiare allo Sporting di Milano 2 alla sera. Era piacevole, intelligente e si metteva a cantare e ... Leggi su tpi

Il Fatto Quotidiano

E' stata uno dei volti televisivi più amati negli anni '80 ed anche se si è allonatanata dalle scene parecchi anni fa, Fabrizia Carminati resta comunque "un'osservata speciale". Non foss'altro che per ...Fabrizia Carminati, volto Mediaset anni ’80, è da un pezzo lontana dalle scene. L’ha raggiunta telefonicamente Giovanni Terzi per Libero e la chiacchierata con il volto di Help tutto per denaro si è r ...