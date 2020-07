Ecco qual è il modo corretto per pulire lo spazzolino da denti (Di martedì 14 luglio 2020) Come si deve pulire lo spazzolino da denti. Lo spazzolino è il nostro migliore alleato per mantenere l’igiene orale. Se ci pensiamo bene, si tratta di un oggetto che frequenta la nostra bocca tutti i giorni e quindi è essenziale che sia pulito. Sciacquare lo spazzolino dopo ogni uso è cosa buona e giusta, naturalmente, ma potrebbe non bastare a garantirci contro l’eventuale presenza di germi. Di solito una sciacquata sotto il rubinetto è più che sufficiente a rimuovere eventuali residui di cibo, ma che dire dei batteri e di altri microorganismi? Si pensi per esempio al virus dell’herpes di tipo 1, che può albergare in mezzo alle setole dello spazzolino con molta facilità. Come facciamo a liberarcene? Come si deve ... Leggi su pianetadonne.blog

ziobaffone : @Gianni_Elia @marcocappato È stata l'UE a promettere che, ricorrendo al meccanismo del MES, tutto si sarebbe risolt… - QuotidianPost : Esiste un farmaco anti Covid-19, ecco qual è - vitcastagna : RT @lorenzodalai: Ci siamo arrivati: le pensioni hanno superato le buste paga. Ci sono persone favorevoli all'uscita dell'Italia dall'UE e… - trimpa48 : RT @lorenzodalai: Ci siamo arrivati: le pensioni hanno superato le buste paga. Ci sono persone favorevoli all'uscita dell'Italia dall'UE e… - Diego_Pretini : RT @FQMagazineit: Tormentoni dell’estate, ecco qual è il più “martellante” (con affetto) -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco qual Tormentoni dell’estate, ecco qual è il più “martellante” (con affetto) Il Fatto Quotidiano Ritorno in classe in Sicilia, ecco le indicazioni sul distanziamento fisico

MONREALE, 14 luglio – Come ormai noto, la regola principale per il ritorno in classe a settembre è quella del mantenimento del distanziamento fisico quale misura di prevenzione di primaria rilevanza.

1.200 euro per i nonni e gli zii che accudiscono i nipoti: ecco come

Fino a 1.200 euro per i nonni e gli zii che accudiscono i nipoti: come è possibile avere i soldi? Anche nonni e gli zii che accudiscono i nipoti potranno incassare il bonus baby sitter stanziato dal G ...

MONREALE, 14 luglio – Come ormai noto, la regola principale per il ritorno in classe a settembre è quella del mantenimento del distanziamento fisico quale misura di prevenzione di primaria rilevanza.Fino a 1.200 euro per i nonni e gli zii che accudiscono i nipoti: come è possibile avere i soldi? Anche nonni e gli zii che accudiscono i nipoti potranno incassare il bonus baby sitter stanziato dal G ...