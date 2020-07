Ecco i salari dei giocatori di Astralis (Di martedì 14 luglio 2020) Avete sempre voluto sapere quanto guadagnano le star di esports? Allora questo articolo fa proprio per voi! Potrete avere una idea sulla paga ricevuta dai giocatori di una squadra affermata e famosa a livello mondiale come può essere considerata Astralis. Grazie ad un report stilato dal sito danese BT.dk oggi leggendo questo articolo saprete quanto guadagna un giocatore di esports. Secondo il resoconto ogni giocatore del team Astralis guadagna $364,000 USD ogni anno senza tener in conto i premi per la vittoria dei tornei. Inoltre i giocatori di Astralis possono portarsi a casa ben il 90 per cento delle vincite dei tornei. Questo in parole poche significa che ciascun membro del team Astralis si è portato a casa la bellezza di $750,000 USD quest’ultimo anno grazie alle ... Leggi su esports247

