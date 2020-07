Dormire in un treno “sospeso”: in Sudafrica sta per aprire un boutique hotel sui binari (Di martedì 14 luglio 2020) (Foto: Kruger Shalati)Un ponte con vista mozzafiato. Un treno antico. Una riserva naturale in Sudafrica con ippopotami ed elefanti a zonzo. Prendete questi tre elementi, combinateli assieme e potete farvi un’idea di che cos’è il Kruger Shalati: un hotel di lusso che aprirà a fine anno nel Kruger National Park, in una location decisamente particolare e cioè un treno parcheggiato su un ponte di ferro a strapiombo sul fiume che attraversa il parco. Insomma, una struttura più unica che rara, che combina la magia selvaggia della natura al comfort moderno e al fascino vintage dei binari. I lavori per completarlo sono stati ritardati dalla pandemia e dal lockdown in Sudafrica, ma il Kruger Shalati dovrebbe inaugurare entro il 2020. ... Leggi su wired

zazoomblog : Dormire in un treno “sospeso”: in Sudafrica sta per aprire un boutique hotel sui binari - #Dormire #treno #“sospes… - MilanoCitExpo : Dormire in un treno “sospeso”: in Sudafrica sta per aprire un boutique hotel sui binari… - atinykidz : io sul treno: *provo a dormire* le ragazze vicino a me: lol i don't think so - Cecco_Piantoni : RT @Ivan__soli: Senza dormire non posso stare E qui mi scoppiano i nervi Questi nervi tesi come lame E il materasso è un'onda del mare Senz… - Ivan__soli : Senza dormire non posso stare E qui mi scoppiano i nervi Questi nervi tesi come lame E il materasso è un'onda del m… -

Ultime Notizie dalla rete : Dormire treno Top & Flop: quei trenta euro per dormire su un treno internazionale con colazione inclusa... e noi a guardare Ferrovie.info Ferrovie: il servizio sulla Croazia di RegioJet diventa giornaliero

I treni giornalieri partono in entrambe le direzioni da Praga ... di biciclette caricabili e ha lanciato carrozze "silenziosi" per chi desidera rilassarsi e dormire senza essere disturbato durante ...

Dopo un infarto, il decalogo per affrontare le vacanze con serenità

È possibile pensare a un’estate serena per i pazienti che hanno avuto un episodio cardiovascolare acuto (infarto, ictus), all’ombra del Covid-19? La risposta è affermativa con l’invito ad agire con al ...

I treni giornalieri partono in entrambe le direzioni da Praga ... di biciclette caricabili e ha lanciato carrozze "silenziosi" per chi desidera rilassarsi e dormire senza essere disturbato durante ...È possibile pensare a un’estate serena per i pazienti che hanno avuto un episodio cardiovascolare acuto (infarto, ictus), all’ombra del Covid-19? La risposta è affermativa con l’invito ad agire con al ...