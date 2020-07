Diaco Corinne Clery lite a ‘Io e te’, gaffe in diretta ed ex direttore Rai1 sbotta: «Come Fantozzi» (Di martedì 14 luglio 2020) Non c’è pace per Pierluigi Diaco. Il conduttore di ‘Io e te’, appuntamento quotidiano di Raiuno, è stato sommerso dalle critiche per un congiuntivo sbagliato. Un errore grammaticale piuttosto grossolano fatto durante l’intervista di ieri, lunedì 13 settembre 2020, all’ospite di turno Corinne Clery, con cui la chiacchierata, tra l’altro è stata poco ‘pacifica’. Un battibecco quello tra l’attrice e il giornalista dovuto ad un episodio capitato al ‘Grande Fratello Vip’, ossia il chiarimento della Clery con Serena Grandi. Ma andiamo con ordine e ricostruiamo quanto accaduto in studio. leggi anche l’articolo —> Pierluigi Diaco: età, peso, altezza, carriera e marito del conduttore ... Leggi su urbanpost

trash_italiano : Corinne: 'allora vuoi dire che io dico bugie' Diaco: 'penso di sì' CIOÈ ALLA FINE LE DÀ ANCHE DELLA BUGIARDA?! - infoitcultura : Pierluigi Diaco si scontra con Corinne Clery: “Sei una bugiarda” - violaaa1981 : RT @AlicePenzavalli: Diaco critica il Grande Fratello e per giustificare la sua presenza all’Isola dei Famosi afferma di essersi sottratto… - zazoomnews : Pierluigi Diaco si scontra con Corinne Clery: “Sei una bugiarda” - #Pierluigi #Diaco #scontra #Corinne - CatelliRossella : Io e te, Pierluigi Diaco a Corinne Clery: 'Penso tu stia dicendo bugie' -